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Наука

Мед может защитить кожу от старения под действием солнца, выяснили ученые

Antioxidants: мед может защищать клетки кожи от повреждения ультрафиолетом
Iuliia Ilina/Shutterstock/FOTODOM

Полифлорный мед способен защищать клетки кожи человека от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и замедлять процессы клеточного старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Сассари (Италия). Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

Исследователи обработали клетки человеческой кожи слабым раствором полифлорного меда (из нектара разных растений одной местности), а затем подвергли их воздействию ультрафиолета. Оказалось, что такие клетки лучше сохраняли способность к делению и самообновлению по сравнению с необработанными образцами.

Авторы изучили три основных типа клеток кожи — стволовые клетки, фибробласты и кератиноциты. После воздействия УФ-излучения в клетках, предварительно обработанных медом, активнее работали гены, отвечающие за обновление тканей, а гены, связанные со старением, оставались подавленными.

Кроме того, мед усиливал антиоксидантную защиту клеток и снижал уровень оксида азота — вещества, концентрация которого повышается при клеточном повреждении. В фибробластах также восстанавливалась активность генов, отвечающих за синтез гиалуроновой кислоты и защитных белков, тогда как сигналы, запускающие гибель клеток, ослабевали.

По словам руководителя исследования Фикрийе Фульи Кавак из Университета Сассари, мед действует не на один конкретный механизм, а одновременно регулирует работу множества генов, связанных с восстановлением кожи.

Ученые отмечают, что полифлорный мед уже применяется в медицине для лечения ожогов и хронических ран благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Новая работа показывает, что он также может стать перспективным компонентом средств против фотостарения.

При этом исследователи подчеркивают, что речь пока идет лишь о лабораторных экспериментах на клеточных культурах. Мед не заменяет солнцезащитные средства, а его эффективность еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях на людях.

Сейчас ученые изучают, сохраняются ли обнаруженные эффекты в живой коже, а также разрабатывают материалы с контролируемым высвобождением активных компонентов меда для будущих дерматологических препаратов.

Ранее в России научились контролировать процессы старения.

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