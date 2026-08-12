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Общество

Москвичам рассказали, когда улучшится погода

Синоптик Позднякова: к выходным погода в Москве начнет восстанавливаться
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В столичном регионе сохранится прохладная погода с сильным северо-западным ветром до конца рабочей недели. Однако к выходным ситуация начнет меняться, ожидается теплая погода без осадков, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, предстоящей ночью в Москве ожидается +11...+13 °C, в то время как по области температура воздуха будет колебаться от +8 °C до +13 °C. Завтра днем прогнозируются кратковременные дожди, а воздух прогреется максимум до +15...+17 °C.

Постепенно улучшаться погода начнет в пятницу, 14 июля. В этот день, по словам синоптика, ожидается уже больше солнца, переменная облачность, сильных дождей не будет. Однако в целом еще будет достаточно прохладно, в ночные часы ожидается +10...+12 °C в столице и до +7 °C по области. В то же время днем уже станет заметно теплее, воздух прогреется до +17...+19 °C.

В выходные формировать погоду будет гребень антициклона, на фоне чего станет заметно теплее, дожди прекратятся, пообещала Позднякова.

«В субботу, [15 августа], опять же без существенных осадков, в воскресенье обойдётся вообще без осадков, — добавила синоптик. — При этом дневные температуры повысятся. В субботу стоит ожидать +20...+22 °C, а в воскресенье, [16 августа],— около +25 °C».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что фронтальный раздел приближается к столичному региону, на фоне чего прогнозируется слом погоды. До конца рабочей недели, по его словам, будут идти дожди и похолодание, температура воздуха опустится до +10 °C. При этом сохранятся небольшие кратковременные дожди, а порывы северо-западного ветра достигнут 15–17 м/с.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичи попрощаются с летом.

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