Купить место на кладбище можно будет через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» к 1 декабря появится новый сервис по поиску и покупке мест захоронений на кладбищах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры РФ.

Отмечается, что подобная услуга будет доступна для жителей 21 региона России. Для этого в Национальную систему пространственных данных (НСПД) загрузят сведения о 14 тыс. кладбищ и обеспечат их импорт для предоставления 15 госуслуг в электронном виде. На создание такого проекта планируется выделить 295,5 млн рублей.

Как сообщили в Минцифры, система «Управление захоронениями» уже функционирует в шести регионах России. Еще в 15 регионах ведется активная работа по ее внедрению. Она упрощает и ускоряет доступ россиян к услугам по захоронению в трудный период, а также снижает нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг.

По информации «Ъ», в России насчитывается более 73 тыс. кладбищ и 33 крематория.

До этого помощник депутата Госдумы Герман Барух сообщил, что в 2026 году средняя цена похорон в России составляет 90–150 тыс. рублей в крупных городах и 30–80 тыс. рублей в регионах. По его словам, за последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ.

Ранее россиянам объяснили, можно ли забирать конфеты и сигареты с могил на кладбищах.