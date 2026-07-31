Россиянам объяснили, можно ли забирать конфеты и сигареты с могил на кладбищах

Адвокат Ковалевская: конфеты, печенье и сигареты с могил лучше не забирать

На могилах часто оставляют конфеты, печенье, иногда сигареты или стакан с водой — все это приносят близкие в память об ушедшем. Но угощения нередко исчезают уже через несколько часов. Но с юридической точки зрения — забирать еду не стоит, рассказала «Газете.Ru» Яна Ковалевская, адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-Промышленной Палаты.

Согласно статье 227 Гражданского кодекса, нашедший потерянную вещь обязан уведомить владельца или вернуть находку. Если собственник неизвестен — заявить в полицию. Однако еда на могиле вряд ли подпадает под понятие «потерянная вещь». Ее оставляют для символического поминовения усопшего — не с целью потерять, а с намерением отдать «в общее пользование» для поминовения.

«Уголовная ответственность за кражу наступает при наличии умысла на хищение: когда человек осознаёт, что берет чужое. В случае с едой на кладбище такой умысел, как правило, отсутствует. Здесь нет четко определенного собственника, еда оставлена открыто, по устоявшейся традиции — «для поминовения»», — поясняет адвокат.

Стоимость продуктов, которые обычно оставляют на кладбище, редко превышает 2 500 рублей. Для справки: хищение на сумму до 2 500 рублей относится к административным правонарушениям.

Многие религиозные организации, включая Русскую Православную Церковь, не поощряют обычай оставлять еду на могилах, считая его пережитком языческих традиций. Священнослужители рекомендуют молиться об усопшем, раздавать продукты нуждающимся или устраивать поминальную трапезу в кругу семьи.

В народной традиции существует поверье, что забирать еду с кладбища — значит «забрать скорбь к себе домой». Хотя это суеверие не имеет отношения к праву, оно отражает общее отношение общества: продукты на могиле — не «находка», а часть ритуала поминовения.

Продукты, оставленные на открытом воздухе, быстро портятся под воздействием солнца и влаги, становятся средой для бактерий, привлекают насекомые и грызунов. Их употребление может вызвать кишечные инфекции.

«Оптимальное решение — не забирать еду себе, а предложить ее другим, например, раздать посетителям кладбища или работникам с просьбой помянуть усопшего. Так сохраняется смысл поминовения, исключаются риски для здоровья и соблюдаются этические нормы», — заключает юрист.

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