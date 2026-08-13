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Общество

Мужчины заманили бездомную девочку в машину едой и изнасиловали

В Пакистане мужчины изнасиловали бездомную девочку, заманив обещанием дать еды
Pixabay

В Пакистане суд вынес приговор двум мужчинам, которые надругались над бездомной девочкой. Об этом сообщает The News Pakistan.

По данным издания, десятилетний ребенок попрошайничал около местного магазина. В какой-то момент осужденные предложили школьнице продукты и сказали следовать с ними к машине.

Когда пострадавшая села в машину, ее жестоко избили, а затем отвезли в безлюдное место и изнасиловали. Затем ее вернули к магазину.

Девочка рассказала обо всем матери, и они обратились в местную больницу. Вскоре правоохранители обнаружили ДНК мужчин на школьнице.

Изначально дело возбудили по статье об изнасиловании, однако позже переквалифицировали на групповое изнасилование и добавили статью о похищении и удержании лица младше 14 лет. Обоих фигурантов приговорили к пожизненному заключению.

До этого в Индии начались поиски мужчины, надругавшегося над девятилетней девочкой. Он был другом семьи, поэтому в его предложении подвести домой ни сама пострадавшая, ни ее 11-летний брат угрозы не увидели. В результате он изнасиловал школьницу на глазах у второго ребенка.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса заманил к себе домой и изнасиловал девятилетнюю девочку.

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