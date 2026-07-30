Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Водитель автобуса заманил к себе домой и изнасиловал девятилетнюю девочку

В ЮАР водитель школьного автобуса изнасиловал ребенка
Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

В ЮАР водителя школьного автобуса приговорили к пожизненному заключению за изнасилование девятилетней девочки. Об этом сообщает IOL.

Инцидент произошел в городе Мамелоди, обвиняемый, который на тот момент работал водителем школьного транспорта всего два месяца, попросил семилетнего брата потерпевшей передать сестре приглашение прийти к нему домой. Он велел детям сказать матери, что они идут играть на улице. Затем мужчина дал мальчику деньги и отправил его в магазин за чаем.

Когда девочка захотела пойти вместе с братом, водитель приказал ей остаться, запер дверь и изнасиловал ребенка. Мужчина отпустил жертву только после того, как брат вернулся и начал стучать в дверь. Перед этим он пригрозил школьнице расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся, и дал детям денег на покупку куриных голов.

О произошедшем стало известно спустя месяц, когда мать заметила, что дочь расплакалась, проходя мимо дома злоумышленника. Подозреваемого задержали. В суде он отрицал вину и просил не назначать пожизненное наказание, ссылаясь на то, что является единственным кормильцем троих детей.

Ранее педофил четыре года насиловал малолетнюю родственницу в Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!