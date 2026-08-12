Друг семьи предложил подвезти 9-летнюю девочку и изнасиловал ее на глазах у брата

В Индии знакомый семьи завез 9-летнюю девочку на территорию школы и изнасиловал

Девочка из Индии подверглась изнасилованию со стороны друга семьи. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По данным полиции, девятилетняя девочка и ее 11-летний брат шли из школы, когда встретили мужчину. Тот предложил подвезти их домой, и, так как они его знали, то сразу согласились.

Сначала подозреваемый поехал в сторону полей, но там заметил пастухов, поэтому свернул к местной школе и там изнасиловал малолетнюю на глазах у брата. Последний пытался защитить ее, но мужчина избил мальчика. Сама девочка потеряла сознание.

Когда мужчина скрылся, школьник добрался до дома и рассказал обо всем взрослым. В результате семья обратилась в правоохранительные органы. Девочку тем временем направили в больницу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, местонахождение фигуранта неизвестно. Сейчас полицейские проводят рейды, чтобы его найти.

Ранее сообщалось, что мужчины изнасиловали школьницу у нее дома и жестоко расправились с ней.