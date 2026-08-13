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Общество

Семьи погибших сотрудников предприятия в Нижнекамске получат дополнительные выплаты

Предприятия Нижнекамска выплатят семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей
Нижнекамск. Новости/Telegram

В Нижнекамске предприятия намерены дополнительно выплатить семьям погибших при атаке БПЛА сотрудников по два миллиона рублей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Радмир Беляев.

Он отметил, что финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в двойном размере. Сейчас начаты выплаты от властей Татарстана. В свою очередь предприятия, сотрудники которых погибли или пострадали при атаке БПЛА, окажут аналогичную финансовую поддержку.

«Семьям погибших предприятия выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшим — по 600 тыс. рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком», — написал глава города.

Кроме того, предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье в размере двух миллионов рублей, а из бюджета муниципалитета для семьи выделен один миллион рублей.

10 августа беспилотники атаковали гражданские и производственные объекты Нижнекамска. В результате атаки не выжили 13 человек, среди них — ребенок.

Для помощи раненым в город направили шесть бригад скорой помощи, в больнице создали оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Местные жители призвали отменить празднование 60-летия города, запланированное на 15 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал подростка в ЛНР.

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