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Общество

Диетолог рассказал о более полезных фруктах и овощах

Диетолог Баранов: все фрукты и овощи приносят пользу для организма
Shutterstock

Мнение о том, что существуют более полезные или более вредные фрукты и овощи, является мифом, все они приносят пользу организму. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов.

«Все заявления по поводу того, что эта еда полезная, а эта вредная, часто неправдоподобны, потому что не основаны на клинических испытаниях. То же касается овощей и фруктов. Овощи и фрукты в целом полезны для здоровья с той точки зрения, что там есть витамины, минеральные вещества, клетчатка, они улучшают перистальтику кишечника, то есть, способствуют лучшему ежедневному опорожнению кишечника», — отметил Баранов.

По его словам, включение этих продуктов в рацион позволит продлить чувство насыщения и снизить общее суточное количество потребляемых калорий. Врач призвал не оценивать полезность тех или иных видов, а просто каждый день употреблять фрукты, овощи и ягоды, чтобы принести пользу здоровью.

Кандидат медицинских наук, врач, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова до этого говорила, что в летний сезон восполнить дефицит витаминов проще всего за счет сезонных продуктов. Специалист подчеркнула, что главными источниками витамина А являются продукты животного происхождения и жиры. Однако в жару люди употребляют их значительно реже.

Ранее врач рассказал о наиболее безопасной замене сладкого.

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