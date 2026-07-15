Врач перечислила продукты для восполнения нехватки витаминов

В летний сезон восполнить дефицит витаминов проще всего за счет сезонных продуктов. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

Специалист подчеркнула, что главными источниками витамина А являются продукты животного происхождения и жиры. Однако в жару люди употребляют их значительно реже.

По словам врача, получить витамина А в виде бета-каротин можно из моркови, тыквы, красного сладкого перца, помидоров, абрикосов, дыни, арбуза, шпината и другой листовой зелени. При этом для его усвоения необходимы жиры, поэтому овощные салаты рекомендуется заправлять растительным маслом или сметаной. Среди животных источников витамина А она также назвала печень, яйца, молочные продукты и жирную рыбу.

Витаминами группы B богаты зерновые и бобовые культуры, овощи, зелень, фрукты, ягоды и продукты животного происхождения.

«Витамин C – один из немногих витаминов, дефицит которого летом восполнить проще всего. Ягоды-чемпионы: черная смородина, клубника, малина, облепиха, шиповник. Фрукты: киви, цитрусовые (лимоны, апельсины), яблоки, вишня. Овощи: болгарский перец, помидоры, капуста (брокколи, белокочанная, брюссельская), зелень, молодой картофель», — отметила эксперт.

Она добавила, что витамин Е главным образом можно получить из растительных масел холодного отжима, орехов, семян, зелени, овощей, авокадо, яиц и жирной рыбы.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что многие думают, что еда с огорода, выращенная самостоятельно, гораздо полезнее покупной. Однако, по его словам, на самом деле это не так. В некоторых случаях овощи и фрукты из огорода оказываются даже опаснее магазинных.

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