Женщина похитила у вдовы бойца СВО 4,5 млн рублей под видом проверки

Вдова участника СВО из Саратова стала жертвой мошенников, передав им 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

За некоторое время до произошедшего россиянка узнала, что супруг не вернется с фронта и вскоре получила соответствующую выплату.

Позже она встретилась с 42-летней местной жительницей. Под предлогом проверки денег, незнакомка забрала у вдовы более четырех миллионов рублей. Передала ли женщина эту сумму третьим лицам, не уточняется.

В отношении 42-летней россиянки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Предполагается, что она действовала не одна.

«Уголовное дело направлено в Саратовский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

Помимо этого, прокуроры потребовали взыскать с фигурантки причиненный ущерб.

До этого в Москве молодой человек сам стал курьером мошенников. Поверив в «звонок из ФСБ», он пришел в чужую квартиру, вскрыл сейф и, забрав деньги, передал их другому человеку.

Ранее пенсионерка из Якутска отдала мошенникам более 8 млн рублей.