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Общество

Женщина похитила у вдовы бойца СВО 4,5 млн рублей под видом проверки

В Саратове вдова бойца СВО отдала незнакомке 4,5 млн рублей
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Вдова участника СВО из Саратова стала жертвой мошенников, передав им 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

За некоторое время до произошедшего россиянка узнала, что супруг не вернется с фронта и вскоре получила соответствующую выплату.

Позже она встретилась с 42-летней местной жительницей. Под предлогом проверки денег, незнакомка забрала у вдовы более четырех миллионов рублей. Передала ли женщина эту сумму третьим лицам, не уточняется.

В отношении 42-летней россиянки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Предполагается, что она действовала не одна.

«Уголовное дело направлено в Саратовский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

Помимо этого, прокуроры потребовали взыскать с фигурантки причиненный ущерб.

До этого в Москве молодой человек сам стал курьером мошенников. Поверив в «звонок из ФСБ», он пришел в чужую квартиру, вскрыл сейф и, забрав деньги, передал их другому человеку.

Ранее пенсионерка из Якутска отдала мошенникам более 8 млн рублей.

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