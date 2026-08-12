В Москве лжесотрудники ФСБ убедили школьника вскрыть сейф в чужой квартире

17-летний юноша из Москвы поверил мошенникам и стал участником их схемы. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным канала, Антон (имя изменено) продиктовал свои данные во время звонка якобы из местной больницы. Затем лжесотрудники ФСБ убедили его в том, что от его имени оформили доверенность на экстремиста, и теперь от имени Антона на счетах проходят незаконные операции.

Неизвестные общались со школьником даже ночью. 23 июля москвич пришел к указанной ими квартире и забрал у девушки ключи от жилья. Затем он вскрыл сейф, забрал деньги и позже передал курьеру мошенников.

Все это время Антон верил, что участвует в операции «государственной важности», отец девушки преступник, а сама она сотрудничает со следствием.

В результате подростка задержали. Как рассказал отец, следователь отклонил прошение адвоката об осмотре телефона, где хранится переписка с мошенниками. Они уверены, что сына нужно признать невиновным, так как он сам стал жертвой аферистов.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница отдала мошенникам ключи от квартиры и позволила украсть все накопления.