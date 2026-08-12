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Общество

Пенсионерка из Якутска отдала мошенникам более 8 млн рублей

В Якутии пенсионерка лишилась 8 млн рублей из-за мошенников
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

70-летняя жительница Якутска лишилась накоплений, поверив «сотрудникам ФСБ», которые убедили ее в необходимости срочно спасать деньги. Об этом сообщает МВД республики.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом знакомого, который сообщил, что с ней хотят поговорить. Затем на линии появился «сотрудник ФСБ», заявивший, что со счета пенсионерки якобы пытались перевести миллион рублей на финансирование терроризма, и теперь идут следственные действия.

Для убедительности аферисты отправили фото своих «удостоверений». Позже к разговору подключились «специалист по финансовому мониторингу» и «сотрудница Банка России». Они убедили пенсионерку обналичить вклады и передать деньги курьеру. Более 3 миллионов рублей женщина передала пособнику аферистов у собственного дома, остальное перевела через банкомат.

Все это время злоумышленники требовали держать переписку в тайне от родных и банковских работников. Общая сумма похищенного превысила 8,1 млн рублей.

Ранее в Кемеровской области врач решил купить машину и потерял 10,5 млн рублей.

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