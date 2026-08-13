В Минпросвещения дали рекомендации по обучению во вторую смену

Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций министерства просвещения РФ, передает РИА Новости.

В материалах говорится, что организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов.

При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, не допускается обучение в три смены.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник.

В школах с пятидневной учебной неделей обучение продлится с 1 по 4 сентября, а в школах с шестидневной учебной неделей — с 1 по 5 сентября.

Ранее в России отменили домашние задания для первоклассников.