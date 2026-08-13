Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Минпросвещения дали рекомендации по обучению во вторую смену

Минпросвещения: занятия во вторую смену завершаются не позднее 19:00
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций министерства просвещения РФ, передает РИА Новости.

В материалах говорится, что организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов.

При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, не допускается обучение в три смены.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник.

В школах с пятидневной учебной неделей обучение продлится с 1 по 4 сентября, а в школах с шестидневной учебной неделей — с 1 по 5 сентября.

Ранее в России отменили домашние задания для первоклассников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!