Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Госдуме объяснили правила расчета отпускных при увольнении

Депутат Свищёв напомнил о праве на компенсацию за неиспользованный отпуск
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Российские работники имеют право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении – работодатель обязан выплатить всю сумму за каждый неотгулянный день, независимо от того, сколько их накопилось. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

«Закон чётко говорит: при увольнении вы обязаны получить компенсацию за все дни отпуска, которые вы не использовали. Это ваше право, и оно защищено Трудовым кодексом», – подчеркнул он.

Если работник продолжает трудиться, то компенсировать деньгами можно лишь ту часть отпуска, которая превышает 28 дней в год. Таким образом, стандартный период отдыха нельзя заменить на денежную выплату – это допускается только в отношении дополнительных дней, подчеркнул парламентарий.

В отношении некоторых работников правило о компенсации отпуска деньгами не действует. В частности, обязательно уходить на отдых должны беременные женщины, несовершеннолетние сотрудники и работники вредных и опасных производств, отметил Свищёв.

Что касается расчёта размера компенсации, то он основывается на размере среднего заработка за один день и умножается на число неотгулянных дней отпуска. Таким образом, чем выше у человека зарплата, тем больше будет размер компенсационной выплаты. Если работник несколько лет подряд отказывался от отпуска, то сумма может быть очень существенной и достигать сотен тысяч рублей, заключил депутат.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Ещё в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях их могут не отпустить в отпуск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!