В Госдуме объяснили правила расчета отпускных при увольнении

Российские работники имеют право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении – работодатель обязан выплатить всю сумму за каждый неотгулянный день, независимо от того, сколько их накопилось. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

«Закон чётко говорит: при увольнении вы обязаны получить компенсацию за все дни отпуска, которые вы не использовали. Это ваше право, и оно защищено Трудовым кодексом», – подчеркнул он.

Если работник продолжает трудиться, то компенсировать деньгами можно лишь ту часть отпуска, которая превышает 28 дней в год. Таким образом, стандартный период отдыха нельзя заменить на денежную выплату – это допускается только в отношении дополнительных дней, подчеркнул парламентарий.

В отношении некоторых работников правило о компенсации отпуска деньгами не действует. В частности, обязательно уходить на отдых должны беременные женщины, несовершеннолетние сотрудники и работники вредных и опасных производств, отметил Свищёв.

Что касается расчёта размера компенсации, то он основывается на размере среднего заработка за один день и умножается на число неотгулянных дней отпуска. Таким образом, чем выше у человека зарплата, тем больше будет размер компенсационной выплаты. Если работник несколько лет подряд отказывался от отпуска, то сумма может быть очень существенной и достигать сотен тысяч рублей, заключил депутат.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Ещё в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях их могут не отпустить в отпуск.