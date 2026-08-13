Крымский мост закрыли для движения автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

16 июля в ФСБ заявляли о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост.

По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемых изъяли крупную партию взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолетного типа. Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. По данным спецслужбы, для подготовки диверсии использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой, взрывчатое вещество также было залито в аккумулятор второго авто.

Ранее в очередях у Крымского моста встали более 1,3 тыс. автомобилей.