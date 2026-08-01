В очередях у Крымского моста встали более 1,3 тыс. автомобилей

В очередях на Крымский мост скопилось более 1,3 тыс. машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 20:00, со стороны Керчи водителям придется провести в пробке более двух часов. Там ручного досмотра ждут 625 автомобилей. А со стороны Тамани в очереди стоят 680 транспортных средств. Время ожидания такое же.

С 17:10 по 19:09 движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем».

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.