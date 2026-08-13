В Колумбии увеличилось число погибших в результате землетрясения

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 265. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, передает ТАСС.

«К сожалению, 265 погибших, 3494 раненых, а число пропавших без вести тревожно возросло до 496», — рассказал он.

12 августа Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, объявляющий в Колумбии режим бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе. Обрушилось множество домов. В стране объявили чрезвычайное положение. Движение на многих автотрассах было заблокировано, аэропорты приостанавливали работу. Президент страны лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее живого младенца вытащили из-под завалов после землетрясения в Колумбии.