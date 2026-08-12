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Общество

В Колумбии объявлен режим бедствия после мощного землетрясения

Президент Колумбии объявил в стране режим бедствия после землетрясения
Global Look Press

В Колумбии объявили режим бедствия после сильнейшего землетрясения. Об этом сообщает издание El Tiempo.

«Президент Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, объявляющий в Колумбии режим бедствия», — говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе. Обрушилось множество домов. В стране объявили чрезвычайное положение. Движение на многих автотрассах было заблокировано, аэропорты временно приостанавливали работу. Президент страны лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщил, что на горячую линию диппредставительства не поступало обращений от российских граждан в связи с произошедшим в Колумбии землетрясением.

Ранее живого младенца вытащили из-под завалов после землетрясения в Колумбии.

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