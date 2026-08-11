Живого младенца вытащили из-под завалов после землетрясения в Колумбии

Младенец и его мать спасены из-под завалов после землетрясения в Колумбии

Младенец и его мать были спасены из-под завалов после землетрясения в колумбийском городе Кали. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

«Спасателям удалось живыми извлечь из-под завалов шестимесячного ребенка и его мать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у младенца незначительны раны, медики оказали ему помощь.

Спасательные работы на месте рухнувшего здания продолжаются, признаки жизни подают пожилая супружеская пара и их семилетний внук.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник, 11 августа. Эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе. Обрушилось множество домов, движение на многих автотрассах заблокировано, не работают аэропорты. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в колумбийском департаменте Чоко сообщили о потерях.