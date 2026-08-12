Мигранта педофила лишили паспорта РФ и депортируют после надругательства над девочкой

Иностранец лишился гражданства России после того, как его осудили за преступление против ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, паспорт РФ иностранец получил в 2004-м году, это произошло в установленном порядке. Однако некоторое время назад надругался над несовершеннолетней.

«Мигранту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщается в публикации.

В полиции напомнили, что подобное преступление является основанием для лишения гражданства России. Руководствуясь этим, по решению суда у мигранта отобрали паспорт РФ. Иностранца депортируют на Родину.

До этого 30-летнего мужчину лишили гражданства России после публикации в соцсетях. На кадрах было заметно, что он оскорбительно высказывается о паспорте гражданина. Гражданство прекратили, паспорт признали недействительным.

Ранее Путин запретил выдачу российского гражданства мигрантам с судимостью.