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Общество

В Подмосковье произошла стрельба

В Подольске задержали мужчину после ранения трех человек во время стрельбы
Shutterstock

В Подольске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе бытового конфликта, в результате чего трое человек получили ранения. Злоумышленника уже задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции правонарушитель, местный житель 1985 г. р., доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято. Трое пострадавших с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.

По информации ГУ МВД, инцидент случился в ночь на 10 августа рядом с одним из домов на улице Генерала Смирнова. Между двумя группами пьяных мужчин произошел конфликт на бытовой почве, во время которого один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонентов из травматического пистолета.

Против напавшего заведены уголовные дела (ст. 112 и ст.115 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Костроме дебошир устроил стрельбу в баре из травматического пистолета, напугал посетителей и заснул неподалеку от места преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель обстрелял машину скорой помощи.

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