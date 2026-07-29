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Проблемы с бензином в России
Общество

Пьяный костромич устроил стрельбу в баре, пытался сбежать и заснул

В Костроме пьяный мужчина открыл стрельбу в баре

В Костроме дебошир устроил стрельбу в баре из травматического пистолета, напугал посетителей и заснул неподалеку от места преступления. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в одном из городских баров. Очевидцы сообщили в полицию, что услышали несколько выстрелов сначала внутри помещения, затем на улице. Прибывшие сотрудники установили, что пьяный посетитель бара открыл стрельбу в заведении и сбежал с места преступления.

Полицейские нашли дебошира спящим рядом с баром. У него изъяли травматический пистолет, задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия, фигурант заключен под стражу.

До этого в Ярославской области вор выпил и заснул на месте преступления.

Ранее пьяный россиянин хотел обчистить чужой дом, но не смог и уснул в канаве.

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