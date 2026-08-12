Мужчина прыгнул с флагом России с небоскреба в Малайзии

Хабаровчанин Пыхов прыгнул с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии

Житель Хабаровска Алексей Пыхов прыгнул с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина стал участником международного соревнования по бейсджампингу Terengganu International Basejump Challenge. В борьбе за призовые места участвовали 100 атлетов, однако Пыхов продемонстрировал выдающийся результат, совершив 14 прыжков со 145-метровой высотки и заняв второе место.

Известно, что несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, приведший к отмене официальных прыжков, Алексей решился на дополнительный спуск с триколором. Несмотря на то, что поток воздуха уносил его в сторону моря, спортсмен благополучно приземлился на поляне.

До этого спортсмен-экстремал Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий», расположенной в деловом центре «Москва-Сити». Он приурочил это событие ко Дню России. Как уточнили в Росмолодежи, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

Ранее экстремал упал с моста в Калиниградской области во время прыжка с тарзанкой.