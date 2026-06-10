Экстремал упал с моста в Калининградской области во время прыжка с тарзанкой

В Калининградской области экстремал упал с моста, прыгая с тарзанкой

В Калининградской области 45-летний мужчина упал с высоты 20 метров во время прыжка с тарзанкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Инцидент произошел 7 июня, когда группа любителей экстремального отдыха собралась на Чертовом мосту по дороге в Мамоново. Один из мужчин сорвался и упал в овраг. Предварительно, трос не был закреплен на конструкции моста.

Самостоятельно встать пострадавший не смог. Приятели вызвали спасателей, которые эвакуировали раненого на жестких носилках и передали медикам скорой. У мужчины диагностировали множественные переломы, он находится в больнице.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане мужчина упал с высоты на капот и разбился.