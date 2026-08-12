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Общество

В Дагестане за сутки погибли трое туристов

SHOT: в Дагестане за сутки погибли трое туристов, еще один пропал без вести
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

В Дагестане за сутки погибли трое туристов, еще один пропал без вести. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, тела двух молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море днем 12 августа. Уточняется, что они приехали в Избербаш из Ингушетии.

Кроме того, как сообщает SHOT, в этот же день в Сулакском каньоне катер с семью туристами врезался в скалу и перевернулся. Все оказались в воде. От полученных травм скончалась туристка из Ижевска. Отмечается, что остальных пострадавших эвакуировали.

«Все экскурсии на воде сегодня остановлены», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в Дагестане перевернулся прогулочный катер с 11 людьми на борту, погибла 60-летняя туристка из Ижевска. Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике, инцидент произошел на реке в районе населенного пункта Зубутли-Миатли. По информации ведомства, к моменту прибытия спасателей тело женщины было извлечено из воды очевидцами. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

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