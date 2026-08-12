Россияне все чаще готовы переезжать в регионы ради работы

Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы

Уже планируют переезд в другой регион ради работы 10% россиян, а 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении о работе. Регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей, и эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании «М9 девелопмент». С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики изучили данные о мобильности населения и рынке труда. Согласно исследованию ВЦИОМ, 22% россиян планируют сменить место жительства, из них 10% — переезд в другой регион. При этом среди основных барьеров — трудности с жильем (36%) и нежелание членов семьи менять регион (26%).

«Сегодня человек выбирает не только место работы, но и место жизни. Хорошая вакансия может заинтересовать, но для переезда этого недостаточно. Регионы конкурируют за людей всей средой: качеством жилья, инфраструктурой, сервисами и условиями для семьи», — говорит основатель «M9 девелопмент» Максим Морозов.

Это меняет и подход к развитию территорий. Новые рабочие места все чаще дополняются инфраструктурой для полноценной жизни. В «Сириусе» создается кампус с жильем и медцентром, в Иннополисе интегрированы университет и технопарки, в «Сколково» сочетаются деловая и научная инфраструктура с жильем и общественными пространствами.

Особенно актуален такой подход для регионов с растущей активностью. Один из примеров — Мурманская область. Развитие Арктической зоны увеличивает потребность в кадрах и современной инфраструктуре. В опросе ВЦИОМ Мурманскую область в качестве потенциального направления переезда назвали 12% респондентов.

«Россия — большая страна, и возможностей в ней много. И далеко не все из них находятся в пределах МКАД», — резюмирует Максим Морозов.

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