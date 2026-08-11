Россиянам объяснили, как понять, что пора менять работу

Эксперт Скерсь: отсутствие повышения не всегда говорит о том, что надо уходить

Россияне нередко задумываются об увольнении после периода сильной усталости или из-за зарплаты, которая перестала устраивать. Но часто причина кроется в устройстве компании. Какие признаки действительно говорят о том, что внутри компании перспектив больше нет, и когда стоит принимать решение об уходе, «Газете.Ru» рассказала сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь.

«Распространенная ошибка – считать, что если нет повышения, то пора увольняться. Настоящий потолок начинается, когда человек готов брать больше ответственности, но компания не дает ни более сложных задач, ни полномочий, ни понятного плана развития. Еще хуже ситуация, когда задач и ответственности все больше, но они не сопровождаются разговором о росте и зарплате», – объяснила она.

По словам Скерсь, стоит честно поговорить с руководителем.

«Не стоит ограничиваться фразой «хочу расти». Лучше обсуждать следующий шаг: какая роль возможна, каких компетенций не хватает, какой проект поможет их показать, какие полномочия компания готова передать и когда вы вернетесь к этому разговору. Хороший разговор о развитии всегда заканчивается сроками. Даже честный ответ «сейчас внутри компании такой возможности нет» лучше неопределенности», – подчеркнула она.

«До заявления полезно описать, что именно перестало устраивать: содержание работы, нагрузка, деньги, руководитель, корпоративная культура, график или отсутствие роста. Затем честно ответить себе на три вопроса: это временный эпизод или повторяющаяся система? Что я уже пытался изменить? Что должно произойти, чтобы я захотел остаться?», – объяснила Инга Скерсь.

Эксперт также предупредила о распространенных ошибках при смене работы.

«Люди часто хорошо понимают, от чего хотят уйти, но почти не думают, какая позиция и какой объем обязанностей по-настоящему устроит. В результате меняют логотип компании, а через несколько месяцев сталкиваются с теми же проблемами», – отметила она.

Во время собеседований эксперт советует оценивать несколько важных факторов.

«Нужно выяснить, чем придется заниматься большую часть времени, как выглядит успешная работа через полгода, почему открылась вакансия, почему ушел предыдущий сотрудник, как руководитель дает обратную связь и что происходит в команде, если возникают разногласия», – сказала Скерсь.

Эксперт предупредила: если нет крайней необходимости, лучше уходить с работы из позиции выбора, с пониманием следующего шага и запасом времени на поиск новой работы.

Ранее выяснилось, что россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения.