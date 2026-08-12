В Запорожской области украинские беспилотники повредили частные дома

В Токмаке в Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили частные домовладения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Пострадал мужчина 1987 года рождения. Во время удара он находился во дворе своего дома.

Кроме того, по данным Балицкого, в населенном пункте Тимошевка Михайловского муниципального округа при атаке БПЛА ВСУ по территории частного домовладения пострадал мужчина 1992 года рождения. В поселке городского типа Михайловка пострадал мужчина 1981 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Балицкий.

12 августа в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на карету скорой помощи в Луганской народной республике (ЛНР) пострадали два медицинских работника, которые спешили на помощь пациентам. Их госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме того, повреждение получил автомобиль скорой помощи: боеприпас взорвался на защитной решетке — только это предотвратило возгорание.

Ранее врачи рассказали о состоянии девочек, пострадавших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике.