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Общество

Врачи рассказали о состоянии девочек, пострадавших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике

В состоянии пострадавших в Геленджике девочек отметили положительную динамику
Виталий Тимкив/РИА Новости

Госпитализированные в Российскую детскую клиническую больницу девочки, пострадавшие в Геленджике при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), переведены из реанимации в профильные отделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.

Украинский дрон атаковал пляж в Архипо-Осиповке в Геленджике 3 августа. В результате этого пострадали девочки 11 и 16 лет, они из Армавира и Тулы.

В больнице уточнили, что у пациентов отмечается положительная динамика, они продолжают лечение в хирургических отделениях.

3 августа украинский беспилотник атаковал пляж в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком. В результате удара не выжили семь человек и 40 пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок».

12 августа Кондратьев уточнил, что в регионе под удар сотен дронов попали дома и гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Ранее в МИД осудили восторг на Украине после ударов по России.

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