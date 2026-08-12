Медики пострадали при атаке ВСУ на скорую помощь в ЛНР

Два медика ранены в результате атаки ВСУ на скорую помощь в ЛНР

Два медицинских работника получили ранения в Луганской народной республике (ЛНР) в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на карету скорой помощи. Об этом заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко на платформе «Макс».

«Под удар вражеского БПЛА попали наши врачи, которые спешили на помощь пациентам в Рубежное. Они выполняли свой профессиональный долг — спасали жизни, а в ответ получили удар кассетным боеприпасом», — написала она.

Пащенко уточнила, что были ранены два сотрудника Центра медицины катастроф. Их госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме того, повреждение получил автомобиль скорой помощи: боеприпас взорвался на защитной решетке — только это предотвратило возгорание.

До этого три сотрудника скорой помощи и один мирный житель получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее врачи рассказали о состоянии девочек, пострадавших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике.