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Общество

В Евпатории рухнул башенный кран с крановщицей

В Евпатории крановщица пострадала при падении башенного крана
Главное СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Евпатории рухнул башенный кран, в момент падения в его кабине находилась женщина-машинист. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса в районе проспекта Победы.

«Причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что следователи ГСУ СК осуществляют процессуальную проверку по факту падения башенного крана на возводимый жилой комплекс. Она проводится на предмет нарушений требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ.

9 августа беспилотник Вооруженных сил Украины попал в строящийся дом в Уфе. Дрон задел башенный кран и упал на крышу здания. Произошло возгорание. Пострадавших не было.

26 мая в Астрахани башенный кран на стройплощадке опрокинуло сильным ветром. В результате один рабочий не выжил.

Ранее строительный кран упал на жилой дом в Бурятии.

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