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Строительный кран упал на жилой дом в Бурятии

В Улан-Удэ строительный кран упал на жилой многоквартирный дом, пострадавших нет
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Shutterstock

В Улан-Удэ строительный кран упал на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

«Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств падения подъемного крана на жилой дом по улице Забайкальская», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших среди жильцов дома нет. Отмечается, что при наличии оснований ведомством будут предприняты меры реагирования.

До этого на стройке в Москве строительный кран рухнул прямо на бетономешалку, где в тот момент находился водитель — он едва успел покинуть кабину. Отмечалось, что крановщик получил легкие ушибы и сильно испугался.

13 апреля на заводе в Тобольске произошло ЧП — при выполнении работ опрокинулся мобильный кран. Пострадавший работник был доставлен в реанимационное отделение областной больницы №3 с тяжелейшими травмами.

Ранее в Калуге во время падения башенного крана пострадал человек, его не спасли.

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