В Зимбабве выросло число погибших в результате крушения судна

В Зимбабве в результате опрокидывания судна на озере число погибших превысило 40. Об этом сообщила полиция страны в соцсети Х.

«Число погибших в результате аварии на озере Кариба с участием судна RIDA (Агентства развития сельской инфраструктуры) в настоящее время составляет 44», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что в акватории озера Кариба в Зимбабве затонула лодка с 95 пассажирами на борту. В материале «Би-би-си» со ссылкой на очевидца утверждается, что судно отправилось в плавание утром 12 августа, несмотря на плохую погоду. Лодка могла перевернуться из-за настигнувшей ее волны.

По уточненным данным полиции, на борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. При этом не исключается, что судно было перегружено. Согласно сведениям подразделения гражданской защиты Зимбабве, зарегистрированные билеты свидетельствуют о том, что в лодке находились 114 взрослых. Также в плавание могли отправиться дети, их количество неизвестно.

Изначально власти сообщали о 15 погибших пассажирах.

Озеро Кариба — это одно из крупнейших в мире искусственных водохранилищ, поддерживающее транспортное сообщение и рыболовство. Оно расположено на границе Зимбабве с Замбией и обеспечивает обе страны гидроэлектроэнергией.

Ранее в Канаде затонула лодка с туристами.