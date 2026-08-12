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Общество

Лодка с десятками пассажиров затонула в одном из крупнейших искусственных озер мира

«Би-би-си»: на озере Кариба в Зимбабве затонула лодка с десятками людей на борту
Martin Pelanek/Shutterstock/FOTODOM

Лодка, на борту которой находились не менее 95 человек, затонула в акватории озера Кариба в Зимбабве. Об этом сообщает «Би-би-си».

В материале со ссылкой на очевидца утверждается, что судно отправилось в плавание утром 12 августа, несмотря на плохую погоду. Лодка могла перевернуться из-за настигнувшей ее волны.

По данным полиции, на борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. При этом не исключается, что судно было перегружено. Согласно сведениям подразделения гражданской защиты Зимбабве, зарегистрированные билеты свидетельствуют о том, что в лодке находились 114 взрослых. Также в плавание могли отправиться дети, их количество неизвестно.

Депутат местного парламента Мутса Муромбези, комментируя ситуацию, потребовала от официальных лиц обнародовать точное количество людей, находившихся на борту. В правоохранительных органах заверили, что подробная информация будет опубликована «в надлежащее время». Речь идет как о количестве выживших, так и тех, кого спасти не удастся.

Озеро Кариба — это одно из крупнейших в мире искусственных водохранилищ, поддерживающее транспортное сообщение и рыболовство. Оно расположено на границе Зимбабве с Замбией и обеспечивает обе страны гидроэлектроэнергией.

Ранее на реке Волге в Самарской области столкнулись две моторные лодки.

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