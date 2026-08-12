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Общество

Двое жителей Ярославской области нарисовали 45 экстремистских граффити

Двух мужчин из Ярославской области осудили на 21 год за госизмену и диверсию
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд признал виновными в госизмене и совершении диверсии двух жителей Ярослваской области и назначил каждому из них наказание в виде 21 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Двое мужчин по заданию украинского куратора подожгли релейный шкаф на перегоне в Гаврилов — Ямском районе.

«По заданию куратора осуществили нанесение не менее 45 граффити с символами запрещенной экстремистской организации на жилых и нежилых зданиях в Ярославле и Гаврилов-Яме», — говорится в сообщении.

Каждого из обвиняемых приговорили к 21 году колонии строго режима. Оба также будут обязаны заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

12 августа в Ивановской области огласили приговор молодым супругам, которые по заданию неизвестных кураторов из Украины устроили диверсию. 25-летний мужчина действовал по указаниям неизвестного, с которым связался через лиц, работающих в интересах руководства Украины. Он приобрел оборудование для резки металла и повредил опоры ЛЭП в Ивановском и Тейковском районах. Одна опора была полностью разрушена, еще три частично. В одном из эпизодов ему помогала жена.

Ранее на Кубани мужчина пытался сжечь машину полиции по заданию украинских кураторов.

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