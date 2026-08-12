Муж и жена из Иваново повредили ЛЭП по заданию украинских кураторов

В Иваново мужа и жену осудили за диверсии по заданию украинских кураторов

В Ивановской области огласили приговор молодым супругам, которые по заданию неизвестных кураторов из Украины устроили диверсию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.

По данным суда, 25-летний мужчина действовал по указаниям неизвестного, с которым связался через лиц, работающих в интересах руководства Украины. Он приобрел оборудование для резки металла и повредил опоры ЛЭП в Ивановском и Тейковском районах. Одна опора была полностью разрушена, еще три частично.

В одном из эпизодов ему помогала 23-летняя жена, женщина передавала инструкции и информацию от куратора. Пару задержали в июне прошлого года, в ходе расследования супруги заявили, что действовали под давлением, неизвестный представлялся сотрудником ФСБ и угрожал им уголовным преследованием.

Мужчину осудили за диверсию и три покушения на диверсии, он проведет в колонии 15 лет, его супруга получила 10,5 лет заключения.

Ранее на Кубани мужчина пытался сжечь машину полиции по заданию украинских кураторов.