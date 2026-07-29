На Кубани мужчина пытался сжечь машину полиции по заданию украинских кураторов

В Краснодарском крае будут судить мужчину, который пытался сжечь машину полиции по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным прокуратуры, 20-летний молодой человек, действуя по заданию украинских кураторов, приехал к зданию отдела полиции и облил бензином служебную машину. Довести задуманное до конца он не успел, его заметили стражи порядка и задержали.

Поджигателю предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и государственной измене. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, фигуранту может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

До этого в Новосибирске 17-летний юноша пытался устроить пожар на заправке. Молодой человек переписывался в мессенджере с анонимным пользователем, убедившим его совершить теракт, уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Балашихе 15-летняя школьница пыталась спалить АЗС.