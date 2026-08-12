Эксперт оценил данные о резком сокращении числа удаленных работников в России

Основатель и президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров в интервью «Ридусу» прокомментировал результаты исследования РИА Новости, согласно которым, число удаленных работников в России в 2025 году резко сократилось и составило менее одного миллиона человек.

Эксперт опроверг эти данные, отметив, что число удаленщиков продолжает расти.

«Не понимаю, как вообще можно посчитать количество удаленных работников. <...> Общая тенденция такова, что количество удаленных сотрудников растет и будет расти. Уменьшение за год более чем на 20% не может происходить в спокойной обстановке. Сейчас нет пандемии коронавируса или других явлений, которые могли бы кардинально менять занятость», — сказал Захаров.

Согласно исследованию, по итогам прошлого года численность работающих в удаленном формате жителей РФ сократилась на 21,8% и составила 968 тыс. чел. против 1,238 млн в 2024 году. При этом в 2019 году на удаленке работали только 215 тыс. чел. В 2020 году, в разгар пандемии, их численность возросла до 1,2 млн чел., а в отдельные месяцы она доходила до 4,5 млн.

Ранее удаленщикам назвали эффективный способ избежать выгорания.