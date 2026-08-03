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Общество

Удаленщикам назвали эффективный способ избежать выгорания

HR-эксперт Грибкова: избежать выгорания на удаленке поможет четкий график
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не довести себя до выгорания на удаленной работе, крайне важно создать фиксированный четкий график. Если все время находиться на связи, а работа при этом не имеет границ – неизбежно нарушится баланс, предупредила в беседе с 360.ru HR-директор группы компаний «Гранель» Татьяна Грибкова.

Она посоветовала заранее договориться с начальством о наиболее удобном времени, когда сотрудник будет отвечать на звонки и сообщения и проверять рабочие чаты. В противном случае есть риск, что руководство потребует от подчиненного быть на связи круглые сутки, отметила эксперт.

«Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен», — заключила специалист.

До этого системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова рассказала, что к 25 годам многие молодые люди подходят уже уставшими и чаще сталкиваются с выгоранием из-за множества причин. В том числе сегодня навыки устаревают быстрее, чем человек успевает их освоить, учиться приходится постоянно, но это не обещает успеха. Много работать тоже не значит хорошо зарабатывать и быть счастливым, поэтому зумеры не хотят превращать карьеру в центр жизни и повторять путь родителей, которые годами откладывали отдых и личные желания ради работы, считает психолог.

Ранее в России научились по длине текста в рабочей переписке вычислять выгорание.

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