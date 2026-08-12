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Общество

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

«Телеграф»: в Киеве произошли взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Страна.ua» тем временем заявляет, что Киевскую область атаковали беспилотные летательные аппараты.

«Дроны уже залетели в Киев, сообщают мониторинговые паблики», — добавили там.

Перед этим в Киеве объявили воздушную тревогу.

До этого сообщалось о взрывах в городе Ромны Сумской области Украины.

В ночь на 11 августа российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим объектам в Киеве и Запорожье.

По информации Минобороны России, среди пораженных целей оказались терминал «Новой почты», складской комплекс с тысячами FPV-дронов и комбинат «Запорожсталь». Украинская сторона сообщила об ударах ракетами «Циркон» и «Искандер», а также 120 беспилотными летательными аппаратами, попадания зафиксированы на 21 объекте.

Ранее российские войска поразили объект по сборке двигателей для дронов ВСУ.

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