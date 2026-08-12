В городе на севере Украины произошли взрывы

В Ромнах на севере Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Ромны Сумской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Ромнах и районе слышны взрывы», — говорится в публикации.

В настоящее время в Сумской и Харьковской областях действует режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в отдельных районах Днепропетровской и Одесской областей.

В ночь на 11 августа российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим объектам в Киеве и Запорожье.

По данным Минобороны РФ, среди пораженных целей оказались терминал «Новой почты», складской комплекс с тысячами FPV-дронов и комбинат «Запорожсталь». Украинская сторона сообщила об ударах ракетами «Циркон» и «Искандер», а также 120 БПЛА, попадания зафиксированы на 21 объекте.

До этого ВС России уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, используемую в интересах украинских войск.

Ранее российские войска поразили объект по сборке двигателей для дронов ВСУ.