Врач назвал самый эффективный способ предотвратить развитие меланомы

Чтобы предотвратить развитие меланомы — одного из наиболее опасных видов рака кожи — важно не только избегать прямых солнечных лучей, но и проходить регулярные медицинские осмотры. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Специалист, по его словам, способен определить наличие так называемых диспластических невусов — образований, которые могут представлять повышенный риск.

«По большому счету, поймите, человек, если ходит на профосмотр в поликлинику, то многие проблемы решаются сами по себе. Потому что он там находит вот диспластические невусы», — сказал Черемушкин.

Именно раннее выявление, по словам Черемушкина, принципиально меняет ситуацию для пациента. Если опухоль обнаруживается на поздних стадиях, требуется более серьезное лечение, добавил врач.

Врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого предупреждала, что солнцезащитный крем не делает загар безопасным. Его задача — уменьшить воздействие ультрафиолета, а не позволить находиться на солнце бесконечно. Ни один фильтр не блокирует 100% лучей.

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