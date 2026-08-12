Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Врач объяснил, о чем сигнализирует слишком низкий пульс

Кардиолог Кондрахин: низкий пульс в состоянии покоя – признак проблем с сердцем
bigwa11/Shutterstock/FOTODOM

В состоянии покоя нормальный пульс должен находиться на уровне 60–80 ударов в минуту. Если же он ниже этого показателя, то это тревожный признак, который может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Единственный случай, когда подобные показатели можно отнести к варианту нормы, это так называемое «спортивное сердце», отметил специалист.

«У спортсмена сердце работает таким образом, что оно выполняет большую нагрузку и спокойно переходит в такой режим безопасный, — пояснил кардиолог. — То есть сокращения редкие, но мощные. Объём сердца больше, и оно больше работает».

Во всех прочих ситуациях при низком пульсе обязательно нужно пройти обследование и выяснить причины, подчеркнул Кондрахин. По его словам, это может быть симптомом нарушения проводимости сердца или болезни мышцы сердца – например, миокардита. Кроме того, иногда подобное состояние является следствием приема тех или иных лекарств, поэтому важно вовремя узнать причины отклонений от нормы, заключил врач.

До этого специалисты предупредили, что неровное, хаотичное сердцебиение в покое может быть одним из ранних признаков фибрилляции предсердий — распространённого нарушения сердечного ритма. Обнаружить этот признак можно при простой проверке пульса в домашних условиях.

Как пояснил Джайна, фибрилляция предсердий возникает, когда верхние камеры сердца — предсердия — начинают сокращаться слишком быстро и несогласованно. Из-за этого нарушается нормальный ток крови, что повышает вероятность образования тромбов. Если такой тромб достигнет сосудов головного мозга, он может вызвать инсульт.

Ранее врач объяснил, почему от кофе скачет пульс и мутнеет голова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!