Врач объяснил, о чем сигнализирует слишком низкий пульс

В состоянии покоя нормальный пульс должен находиться на уровне 60–80 ударов в минуту. Если же он ниже этого показателя, то это тревожный признак, который может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Единственный случай, когда подобные показатели можно отнести к варианту нормы, это так называемое «спортивное сердце», отметил специалист.

«У спортсмена сердце работает таким образом, что оно выполняет большую нагрузку и спокойно переходит в такой режим безопасный, — пояснил кардиолог. — То есть сокращения редкие, но мощные. Объём сердца больше, и оно больше работает».

Во всех прочих ситуациях при низком пульсе обязательно нужно пройти обследование и выяснить причины, подчеркнул Кондрахин. По его словам, это может быть симптомом нарушения проводимости сердца или болезни мышцы сердца – например, миокардита. Кроме того, иногда подобное состояние является следствием приема тех или иных лекарств, поэтому важно вовремя узнать причины отклонений от нормы, заключил врач.

До этого специалисты предупредили, что неровное, хаотичное сердцебиение в покое может быть одним из ранних признаков фибрилляции предсердий — распространённого нарушения сердечного ритма. Обнаружить этот признак можно при простой проверке пульса в домашних условиях.

Как пояснил Джайна, фибрилляция предсердий возникает, когда верхние камеры сердца — предсердия — начинают сокращаться слишком быстро и несогласованно. Из-за этого нарушается нормальный ток крови, что повышает вероятность образования тромбов. Если такой тромб достигнет сосудов головного мозга, он может вызвать инсульт.

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