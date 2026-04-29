Врач объяснил, почему от кофе скачет пульс и мутнеет голова

Хирург Умнов: скачки давления при употреблении кофе могут указывать на заболевания сердца
Если у человека наблюдается повышенная чувствительность к кофе, мутнеет голова и скачет пульс, следует сократить дозу кофеина или отказаться от него вовсе. Об этом рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Такой ответ организма у некоторых людей вызывает воздействие кофеина. Если в норме кофеин вызывает чувство бодрости, блокируя действие аденозина — вещества, которое расслабляет сосуды и вызывает сонливость, то в этом случае нервная система реагирует чрезмерно. Воздействие кофеина приводит к большому выбросу надпочечниками «гормонов стресса» — адреналина и норадреналина, вследствие чего учащается сердцебиение (скачет пульс) и сужаются сосуды головного мозга. Из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода — отсюда ощущение мутности, «тумана» в голове. Если у вас повышенная чувствительность к кофеину и вам нехорошо после чашки крепкого кофе, но отказываться от напитка не хочется, попробуйте уменьшить «дозу», заменить «робусту» на «арабику» — в последней почти в два раза меньше кофеина. Добавляйте молоко и сахар — они смягчают воздействие кофеина. Если не помогло – переходите на кофе без кофеина. Молотый кофе или растворимый — никакого значения не имеет», — сказал он.

Регулярное употребление кофеина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы провоцирует скачки давления и обострения, предупредил Умнов.

«При наличии таких диагнозов, как гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца регулярное или чрезмерное употребление кофеина вызывает тахикардию и скачки давления, и может спровоцировать обострение. А дозы более 300-400 мг в сутки (около 3-4 стандартных чашек) способны вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания. Не случайно кофе категорически противопоказан в период восстановления после инфаркта или инсульта. Если ваша реакция на кофе изменилась, это может указывать на возникновение проблем с сердцем и сосудами, о которых вы пока не знаете. И это повод обратиться к терапевту или кардиологу, чтобы исключить возможные риски и купировать болезнь на ранней стадии», — заключил врач.

