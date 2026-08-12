Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Эксперт по этикету ответила, можно ли использовать обращение «женщина»

Специалист Холгова: обращение «женщина» является нетактичным
Elena_Nik/Shutterstock/FOTODOM

Обращение со словами «женщина», «девушка», а также «мужчина» и «молодой человек» к незнакомым людям считается нетактичным. Об этом «Москве 24» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Она уточнила, что на данный момент в русском языке отсутствует корректная формулировка, которая позволяла бы обратиться к незнакомцам.

«Здесь очень легко попасть в неловкую ситуацию, ведь многие представительницы прекрасного пола считают, что обращение «женщина» – это некая отсылка к какому-то уже солидному возрасту. Они же чувствуют себя более молодыми», — отметила Холгова.

По ее словам, неправильно и называть всех «девушками», поскольку некоторым может не понравиться это в силу возраста. В рамках этикета идеальным вариантом может быть фраза «извините, пожалуйста» или «простите, пожалуйста», заключила эксперт.

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая до этого говорила, что фальшь является главной ошибкой при попытке похвалить кого-то, поскольку люди интуитивно чувствуют неискренность и «дежурный» комплимент может не сработать.

Ранее эксперт по этикету рассказала о главных правилах поведения в отпуске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!