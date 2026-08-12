Эксперт по этикету ответила, можно ли использовать обращение «женщина»

Обращение со словами «женщина», «девушка», а также «мужчина» и «молодой человек» к незнакомым людям считается нетактичным. Об этом «Москве 24» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Она уточнила, что на данный момент в русском языке отсутствует корректная формулировка, которая позволяла бы обратиться к незнакомцам.

«Здесь очень легко попасть в неловкую ситуацию, ведь многие представительницы прекрасного пола считают, что обращение «женщина» – это некая отсылка к какому-то уже солидному возрасту. Они же чувствуют себя более молодыми», — отметила Холгова.

По ее словам, неправильно и называть всех «девушками», поскольку некоторым может не понравиться это в силу возраста. В рамках этикета идеальным вариантом может быть фраза «извините, пожалуйста» или «простите, пожалуйста», заключила эксперт.

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая до этого говорила, что фальшь является главной ошибкой при попытке похвалить кого-то, поскольку люди интуитивно чувствуют неискренность и «дежурный» комплимент может не сработать.

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