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Общество

Специалист по этикету рассказала, как правильно делать комплименты

Специалист Коломацкая: фальши не должно быть при попытке сделать комплимент
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Фальшь является главной ошибкой при попытке похвалить кого-то, поскольку люди интуитивно чувствуют неискренность и «дежурный» комплимент может не сработать. Об этом Pravda.Ru рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, важно отмечать словами только те детали, которые действительно вызвали симпатию. Она также призвала избегать шаблонных фраз о хорошем внешнем виде и заменить их адресными замечаниями, например, об удачном выборе аксессуаров или одежды, чтобы продемонстрировать внимательность к личности человека.

«Хвалите поступки и выбор, а не внешность, особенно с незнакомыми. В деловой или нейтральной обстановке безопаснее отмечать навыки и результаты. Это снимает налет флирта и подчеркивает ваше уважение к профессионализму», — отметила Коломацкая.

В рабочей среде эксперт посоветовала фиксировать только профессиональные достижения, чтобы избежать двусмысленности.

Психолог, гештальт-терапевт, комьюнити-директор сервиса Ясно Екатерина Артеменко до этого рассказала «Газете.Ru», что в попытках похвалить или дать положительную оценку внешности часто создаются неловкости. Причем с этим вызовом сталкиваются обе стороны — и тот, кто делает комплимент, и тот, кто его получает.

Ранее ветврач объяснила, почему кошкам полезно говорить комплименты.

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