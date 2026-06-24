Эксперт по этикету рассказала о главных правилах поведения в отпуске

Во время отдыха туристам важно помнить о правилах поведения в ресторанах, работающих по системе «шведский стол». Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, не стоит влезать в очередь и нависать над блюдами, чтобы их разглядеть. Вместо этого нужно дождаться, когда впереди стоящие люди отойдут, и держать дистанцию от других в полшага. Эксперт также посоветовала не класть на тарелку большое количество еды, поскольку это будет неуважением к труду поваров, если человек не сможет ее съесть до конца.

«Что касается чаевых, то здесь важно учитывать, что в Китае, Корее, Японии они часто оскорбительны или просто не нужны. В остальных странах обычно принято давать поощрение носильщикам, где-то 1–2 евро за чемодан, а также горничным, оставляя ежедневно на подушке конверт с 1–3 евро и надписью «Спасибо»», — добавила Коломацкая.

Она также посоветовала оставлять чаевые гидам и водителям на экскурсиях. В номере отеля эксперт призвала не ходить в уличной обуви, поскольку это неуважение к труду уборщиц. Кроме того, некрасиво купаться в бассейне в уличной одежде.

Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион до этого говорила, что переедание за шведским столом во время отпуска на шведском столе — довольно частая проблема, обусловленная разнообразием и большим выбором блюд.

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