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Общество

Россиянам напомнили о способах получить выходной 1 сентября

Специалист Рыбалкин: выходной на 1 сентября лучше оформить заранее документально
Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

В России 1 сентября не считается нерабочим праздничным днем, однако получить выходной все-таки можно несколькими способами. Причем лучше не ограничиваться устной договоренностью с работодателем, а заранее оформить соответствующий документ, рассказал в беседе с RT вице-президент группы «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

Он отметил, что работник может заранее договориться о краткосрочном отпуске без сохранения зарплаты или использовать в начале сентября часть оплачиваемого отпуска. Кроме того, часто компании предусматривают на этот день выходные для родителей внутренними актами, но, как правило, это все равно требует предварительного согласования.

Рыбалкин подчеркнул, что если сотрудник просто решит не прийти в этот день на работу, то это сочтут нарушением. Вместо этого он посоветовал другие варианты – в частности, можно взять отгул за сверхурочную работу, если до этого человек выполнял трудовые обязанности в выходной или праздник.

«Дату отгула в этом случае можно выбрать самостоятельно, но работодатель вправе с ней не согласиться, и тогда выходной придется перенести на другой день», — добавил эксперт.

Он также напомнил, что для некоторых категорий работников предусмотрены особые нормы по предоставлению дополнительных выходных. Например, это касается родителей ребенка-инвалида, которые могут за месяц взять четыре лишних оплачиваемых отгула. Кроме того, особые правила действуют для доноров или тех, кто проходит диспансеризацию.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что при работе в выходные или праздники россиянам полагаются отгулы либо двойная оплата – выбрать тип компенсации сотрудник имеет право по своему усмотрению. Он пояснил, что даже если работник выбрал взять отгул, ему все равно должны оплатить работу, но в одинарном размере. Причем с марта прошлого года утверждено право россиян на использование накопившихся отгулов в качестве продления отпуска. Аналогичные правила касаются сверхурочной работы, отметил депутат.

Ранее россиянам напомнили о количестве рабочих и выходных дней в августе.

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