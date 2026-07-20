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Россиянам напомнили о количестве рабочих и выходных дней в августе

Юрист Копылов: россияне будут работать в августе 21 день и 10 отдыхать
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

В августе 2026 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 21 рабочий день и 10 выходных. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов.

Юрист отметил, что в августе нет государственных праздников, поэтому дополнительных выходных дней не предусмотрено.
При этом продолжительность рабочего времени будет рассчитываться по стандартному производственному календарю с учетом пятидневной недели.

Также сообщалось, что этой осенью у россиян будет 64 рабочих и 26 выходных дней, а также один нерабочий праздничный день. По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, если сотрудник весь ноябрь отработает полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц наличие нерабочего праздничного дня 4 числа, а также сокращение 3 ноября на 1 час продолжительности рабочего дня или смены никак не повлияет.

Ранее россиянам напомнили, что длинных выходных до нового года больше не будет.

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